Juste pour dire qu'en ce moment je m'éclate sur ce jeu ( https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/ ). Et il est très fortement addictif pour les développeurs, informaticiens ou plus généralement les ingénieurs. Et je sais pourquoi.Quand on est développeur 1️⃣ on nous pose un problème à résoudre, 2️⃣ on met à notre disposition un ensemble d'outils et nous devons imaginer, concevoir, architecturer, réaliser, tester et mettre en œuvre un système complexe à partir de ces outils pour répondre au problème.Et Satisfactory, c'est *très exactement ça* : On vous demande de produire un type de pièce industrielle avec quelques machines à votre disposition.Mais là où ce sont des salopards, c'est que Satisfactory vous distille tout au long du jeu, tout le temps, 1️⃣ de nouveaux objectifs à atteindre (de nouvelles pièces à fabriquer) et 2️⃣ constamment de nouveaux outils et technologies (débloqués avec l'atteinte des objectifs sus-cité).On est donc pris dans une boucle où on a constamment de nouveaux objectifs à résoudre avec un panel d'outils en constante évolution, offrant toujours plus de possibilités (les nouvelles technologies ayant la bonne idée de pouvoir se combiner avec les technologies précédentes, ce qui multiplie les solutions possibles pour réaliser une tâche donnée). Et cela donne aussi fortement envie de revenir sur les constructions passées pour les améliorer.Il y a aussi deux choses que les développeurs aiment : l'efficacité et l'élégance. Autrement dit : Réussir à exploiter au mieux les outils avec les contraintes qu'on a, afin d'avoir un système le plus efficace et optimisé possible. Et si possible réalisé de manière élégante avec une utilisation astucieuse des éléments, car c'est intellectuellement satisfaisant.Et Satisfactory va aussi vous imposer des contraintes (espace, énergie...), va vous inciter à faire dans l'efficace (afin de produire la quantité exigée de pièces) et vous donne tous les outils pour que ça soit également beau.Du coup, autant un développeur aime apprécier l'élégance d'un code qu'il vient de réaliser, autant dans Satisfactory il est immensément satisfaisant d'admirer la formidable complexité de l'usine qu'on vient de réaliser. On peut littéralement se balader dans notre propre création (ce qu'on ne peut pas faire à la même échelle dans notre code).Ah... et là où ils sont très forts, c'est qu'ils parviennent à introduire très progressivement chaque nouvelle technologie afin de ne jamais vous perdre.Bref, méfiez-vous.