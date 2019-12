Rappel: Si vous utilisez l'application de messagerie chiffrée Signal depuis un bon moment, elle a accumulé tous les médias et fichier dans son stockage interne. Et ça prend de la place.

La nouvelle version de Signal permet de voir les médias qui prennent le plus de place pour faire le ménage:

Paramètres > Stockage > Review storage

et il vous affichera tous les médias/fichiers, les plus gros en premier.



Vous pouvez aussi lui demander de supprimer automatiquement les messages les plus anciens.

Activer: "Supprimer les anciens messages" et vous pouvez choisir combien de message conserver au maximum par conversation (500 par défaut).

