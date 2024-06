Imaginez que vous voulez compresser la sortie d'un dd, netcat ou scp.

Si vous prenez un taux de compression bas, vous perdez de la place (compression faible).

Si vous prenez un taux de compression élevé, vous risquez d'impacter le débit (puisque votre CPU prendra plus de temps pour compresser).

Comment choisir le taux de compression idéal ?



Et bien zstd possède une option "--adapt" qui lui permet s'adapter dynamiquement au débit (I/O disque ou réseau).

Vous aurez ainsi la meilleure compression possible sans ralentir le débit du transfer !



(À ma connaissance, zstd est le seul compresseur à proposer cette option.)