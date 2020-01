J'ai créé Shaarli parce que je n'étais pas satisfait de http://delicio.us @nicosomb@mamot.fr a créé Wallabag parce qu'il n'était pas satisfait de Shaarli.Si on étend cette réflexion, finalement les développeurs de Logiciel Libre, c'est une collection de gens insatisfaits ?(PS: cherchez pas, http://del.icio.us http://delicio.us et http://delicious.com n'existent plus.)