Je relaie ça :[ @barbayellow@blog.byl.fr 🔗 https://blog.byl.fr/api/posts/ujd1y1pbp7 « Lorsque j'ai monté Nothing2Hide avec d'anciens collègues journalistes, avocats, membres d'ONG, en tant qu'organisation animant des formations à la sécurité numérique dans des pays autoritaires, on avait anticipé quelques problèmes auxquels on pouvait être confrontés : refus de visa, expulsion et retour en France. On n’avait par contre pas imaginé recevoir un jour des menaces de mort. Encore moins pour notre travail réalisé en France.Ces deux dernières années, en France, nous avons été sollicités par des collectifs citoyens, des chercheurs, des associations, des ONG, des syndicats, inquiets pour la protection de leurs informations. Entre les deux tours des législatives, nous avons été confrontés à un pic de demandes émanant d’organisations inquiètes face aux conséquences de l’arrivée potentielle de l’extrême droite au pouvoir. Nous avons répondu à toutes ces sollicitations et sommes encore en train de le faire, les audits sécurité et formations étant des actions de moyen terme.Dans la foulée de ces actions, nous avons signé une tribune pour demander au gouvernement de protéger les médias et les journalistes dans le libre exercice de leur mission d’information. Le lendemain, nous nous retrouvions cités, tout comme l’ensemble des signataires de la tribune, dans une parution du site d’extrême droite Réseau libre, intitulée « Liste des candidats à la balle dans la nuque ».On va pas faire les bravaches, cette menace de balle dans la nuque nous a un peu secoués, d’autant plus qu’on a constaté qu’en bas des locaux de l’asso des gens un peu louches nous prenaient en photo, pas très discrètement en plus. On a porté plainte et pris les mesures adéquates pour protéger les membres de l’association.Mais quoiqu’il, arrive, on ne s’arrêtera pas. Peu importe les menaces, nous continuerons à former et outiller toute personne, association ou collectif qui nous en fera la demande.Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Les collectifs, associations, ONG qui nous sollicitent, ont besoin de votre soutien. Pour financer notre action en France, nous devons réunir 10 000 €. Chaque don compte.Si vous ne pouvez pas nous aider, n'hésitez pas à relayer ce message à vos proches qui pourraient être intéressés et à les inviter à nous soutenir. Un grand merci.#Nothing2Hide #nopasaran #fachosdemerde #onestensemble »