"Satire is meant to ridicule power. If your are laughing at people who are hurting, it's not satire, it's bullying."

-- Terry Pratchett



==> "La satire a pour but de ridiculiser le pouvoir. Si vous vous moquez des gens qui sont déjà blessés, ce n'est pas de la satire, c'est du harcèlement."

