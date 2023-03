Quand j'utilise le mot "Libre" dans le sens "Logiciel Libre" je mets toujours un "L" majuscule.

Parce que je considère que ça a une signification particulière et qu'il y a une philosophie derrière plus profonde que l'acception habituelle du mot.

C'est ma manière de marquer du respect pour tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur énergie et parfois de leurs ressources pour ce bien commun qui profite à tous.