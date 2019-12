Quand vous avez un jeu dans Steam (Linux) qui ne marche plus, et que vous ne savez pas trop pourquoi, essayez ces différentes solutions:



1) Vérifier les fichiers du jeu:

Clic-droit sur le jeu > Propriétés > onglet Fichier locaux > cliquez sur "Vérifier l'intégrité des fichiers du jeu" et laissez-le travailler, puis fermer la fenêtre de propriétés (important). Il arrive dans certains cas qu'il re-télécharge quelque bricoles et que le jeu re-fonctionne.



2) Déplacer le jeu:

Si vous avez plusieurs dossiers Steam (par exemple un répertoire partagé Steam entre plusieurs utilisateurs), faites clic-droit sur le jeu > Propriétés > onglet Fichier locaux > Déplacer le dossier d'installation. Il arrive que cela corrige le problème.

Pour certains jeu, il faut les re-déplacer dans votre dossier perso au lieu du dossier partagé entre utilisateurs (Je soupçonne Steam de mal gérer les droits sur les fichiers).



3) Forcer l'utilisation d'un runtime Linux Steam:

Enfin, si vraiment c'est lié à votre version de Linux ou des librairies système, faites clic-droit sur le jeu > Propriétés > onglet "Général" : Cochez la case "Forcer l'utilisation d'un outils de compatibilité Steam Play en particulier", puis dans la liste, choisir "Steam Linux Runtime". Il va télécharger le "Steam Linux Runtime" et vous pourrez ensuite lancer votre jeu qui a de fortes chance de fonctionner.



Notez que cette dernière option n'est possible que si vous avez activé Steam Play dans les paramètres > Steam Play > cocher "Enable SteamPlay for supported titles" ainsi que "Activer Steam Play pour tous les autres titres".



Enfin, certains jeux nécessiteront quand même d'être patchés (comme Battleblock Theater). Dans ce cas, les forums Steam sont votre meilleure option.



Mais très généralement, les 3 premières solutions m'ont réglé 99% des problèmes de lancement de jeux sous Linux

