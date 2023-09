J'ai reçu du SEO par extorsion. J'avoue c'est nouveau pour moi, je ne connaissais pas.D'habitude les SEO me contactent pour que je fasse un lien vers le site d'un de leurs clients, afin de remonter les sites dans les résultats de Google et compagnie, le tout en échange d'argent.Voici donc une nouvelle méthode: Prétendre que j'enfreins les droits d'utilisation d'images et m'obliger à faire un lien vers un site sous menace de procès (via la loi DMCA).Voici donc le mail que j'ai reçu:----------------------------------------------Sujet : DMCA Copyright Infringement NoticeDate : Tue, 19 Sep 2023 07:44:13 +0700 (ICT)De : Alicia Weber | Nationwide Legal Pour : sebsauvage@sebsauvage.netDear owner of https://sebsauvage.net/streisand.me/korben/?page5 You are receiving this legal infringement notice from Nationwide Legal Trademark Department due to the unauthorized usage of our client's image.The use of this image : https://i.imgur.com/sTD9ZCq.png on this page : https://sebsauvage.net/streisand.me/korben/?page5 is fine, as long as our client (Immediate Connect) is fully credited.The credit must appear under the image or the footer of the page and be clickable to xttps://immediate.net/ within 5 working days. We await your response to confirm this has been completed, removing the image does not resolve the case.Failure to do so in this time frame, will result in legal case (No. 72283) proceeding under the Digital Millennium Copyright Act's Section 512(c) (" DMCA") for past and or current usage.Past usage of the image can be seen in the records on Wayback Machine ( https://web.archive.org ) - a permanent public archive of the web, which will be called upon as evidence in this case.This email serves as the required official notice.RegardsAlicia WeberTrademark AttorneyNationwide Legal 401 Congress Ave. #1540,Austin, TX 78701alicia@nation-law.infowww.nation-law.info----------------------------------------------(PS: J'ai remplacé https par xttps pour ne pas faire un lien vers leur site.)Alors je LOL beaucoup puisque :1) L'URL de mon site mentionné dans cette violation fait un joli 404 chez moi.2) La DMCA est une loi américaine. En tant qu'Européen, je ne suis pas soumis à cette loi.3) Le lien qu'elle me demande s'insérer n'est pas une agence à la Getty... mais un site foireux d'échange de cryptomonnaies à base à d'I.A.4) Le site nation-law.info est bidon. En fouillant un peu, c'est un pure site vitrine (il n'y pas de page de mentions légale, certains liens sont non-fonctionnels, etc.) et les photos de profil sont probablement générées par I.A.5) C'est confirmé en faisant une rapide recherche : https://cybercashworldwide.com/nationwide-legal-services-scam Les SEO sont vraiment parmis les acteurs les plus pourris d'internet.