J'ai pas trop envie de parler de l'état de notre gouvernement fasciste en France tellement c'est déprimant. Je vous voudrais juste mettre ça là:

Emmanuel Macron, lors des vœux à la presse en 2018 : «La liberté de la presse aujourd’hui n’est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu'en Europe.»

Oh l'ironie.

