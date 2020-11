[Désolé à l'avance de post très nerdique et uniquement dédié à un râlage personnel.]/HN: Présente un nouveau Facebook-like (Slyde)/moi: Critique le fait que c'est:- fermé- centralisé- pas interopérable- aux USA- Terms&Conditions même pas hébergé sur le même site+copier/coller bloqué.- Terms&Conditions qui interdit de regarder/étudier le code (même du javascript)- Terms&Conditions qui interdit même de dire du mal de Slyde (!)/moi: Dit que ça sent pas bon./HN: Downvote me to hell.Ok ben allez donc vous faire foutre.Je vais pas encenser les GAFAMwanabe.Tout ce dont ils discutent c'est AUDIENCE AUDIENCE AUDIENCE FEATURES NETWORK-EFFECT UI AUDIENCE FEATURES AUDIENCE AUDIENCE.Vie privée ?Centralisation ?Surveillance ?Walled garden ?T&C qui sentent le caca ?En fait HN c'est tout ou rien: Soit techniquement super pointu et intéressant, soit un gros repaire de Silicon-Valleyrien blancs et riches qui se caressent la startup dans le sens du poil.Je crois que je vais éviter de participer aux discussions sur HN.EDIT: on me signale http://n-gate.com/ qui est intéressant pour avoir un résumé des merdouilles sur HN.EDIT: Ploum me signale en remplacement: https://lobste.rs/ et https://tilde.news/