Exemple:- dans l'appli SNCF Connect vous commandez un billet et passez au paiement.- il faut alors passer par l'appli de la banque pour valider le paiement.- de retour dans l'appli SNCF, vous avez perdu la transaction : vous arrivez sur l'écran d'accueil.Pourquoi ?Parce que les économiseurs de batterie agressifs ont tué l'appli SNCF en arrière plan.Donc à cause de ces économiseurs de batterie très agressifs déployés par les fabricants de téléphone pour avoir de bonnes notes en autonomie, il est techniquement *IMPOSSIBLE* d'acheter un billet SNCF sur certains téléphones (et oui, sur certains téléphone ce comportement se produit même en excluant l'application des économiseurs de batterie).C'est complètement débile.Et tous les constructeurs font de la merde. https://dontkillmyapp.com/ PS: La SNCF est aussi en cause. Google indique très clairement que les applications sont susceptibles de se faire tuer n'importe quand. Les développeurs sont censés sauvegarder l'état de l'application, et la restaurer quand elle est relancée (c'est pour cela que SQLite est aussi populaire). Mais visiblement les développeurs de SNCF Connect n'ont pas fait leur job. D'autant qu'avec PCI-DSS, le passage par l'application de la banque pour l'authentification du paiement est désormais obligatoire.