Hier je me suis fait une petite frayeur.



1) Je lance un backup avec Borg vers mon SSD (externe USB): il Ă©choue avec une sale exception. Moi: 😬



2) Je lance un "borg check" pour vĂ©rifier une corruption Ă©ventuelle du backup : Il Ă©choue avec une sale exception. Moi: "đŸ˜± Mon backup borg est corrompu !"



3) J'essaie juste (avec un grep) de lire le contenu des fichiers sur disque. Je vois dans /var/log/syslog des erreurs:

kernel: [ 728.365429] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 11 using xhci_hcd

kernel: [ 728.386428] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s

kernel: [ 728.386433] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 dd 17 c3 e8 00 01 00 00

kernel: [ 728.386434] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 3709322216 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 2 prio class 0

Moi: "đŸ˜± Mon SSD est corrompu !"



Et bien en fait, pas du tout.

C'était le cùble qui posait problÚme. J'ai changé de cùble... et plus la moindre erreur, ni en lisant le disque, ni en vérifiant le backup avec borg. Le backup borg est nickel.

Si vous avez un disque externe qui semble poser problĂšme, essayez de changer de cĂąble, et aussi de port USB.

