Microsoft ne va pas tarder à nous bassiner avec Windows 11 avec des publicités qui vont - à n'en pas douter - nous suggérer d'acheter un nouveau PC.



Rappel utile pour redonner un coup de jeune à un vieux PC de manière **spectaculaire** pour pas cher :

- ajoutez un SSD (même seulement 128 Go) sur lequel vous mettrez le système d'exploitation : environ 30€.

- ajoutez une barette de RAM (4 Go de RAM est insuffisant, montez à 8 Go ou même 16 !) : 20-40 € selon les modèles.

Et vous aurez l'impression d'avoir un nouveau PC !



Et (optionnellement) si votre Windows ne reçoit plus de mises à jour :

- passez sous Linux (plus léger que Windows et moins de risques de sécurité).