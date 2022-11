Je lis beaucoup sur Twitter (et ailleurs): "Oh làlà la modération sur Mastodon ça va pas du tout !"

Non mais vous avez vu la gueule de la modération sur Twitter, sérieusement ? Ça fait des *années* que les LGBTphobes nous crachent leur haine à la gueule, et Twitter laisse faire tranquillou parce que ce sont des personnalité un peu "connues" (coucou Agnès C.)



Non, ça ne sera pas pire sur Mastodon. Et ici un utilisateur peut choisir de bloquer/masquer un autre utilisateur ou instance entière.



Vous prenez la modération à revers.

Le problème n'est pas d'empêcher ces gens de parler. Ça ne sera jamais possible. Sur Twitter ou ailleurs.

Avec Mastodon la modération, c'est qu'un utilisateur ou un admin d'instance décide "Je ne veux pas voir ça dans ma TL". C'est ÇA la différence entre la modération twitter et Mastodon. Et c'est très bien comme ça.



Parce qu'on a vu que la modération à la sauce GAFAM, ça ne marche pas. Alors on va se protéger nous-mêmes. Entre nous.