Décidément que de bonnes surprises avec ma Sandero 2021: Ce matin il fait froid et il y a de la condensation sur le pare-brise.

J'ai juste allumé la voiture: L'essuie-glace a fait un unique aller-retour pour retirer les gouttes à l'extérieur, et la clim automatique s'est mise à chauffer le pare-brise pour désembuer à l'intérieur. Je n'ai rien eu à faire. 😊 Je sais, c'est bête, c'est simple, mais ce genre de petit confort sur une voiture "bas de gamme" c'est vraiment pas mal. Et c'est juste une question d'algorithme.