Les homophobes quand on leur reproche leur homophobie : « mmm gneu gneu gneu ouin ouin c'est la dictature de la bienpensance. »



Ah je te confirme que tu pense mal.

Très mal.



L'homophobie c'est pas plus "rebel du système" que le racisme et l'antisémitisme. C'est juste très con.

