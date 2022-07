Quand on parle de millionnaires et de milliardaires, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'indécence des sommes en jeu.À titre de comparaison (trouvé sur Mastodon):« 1 million de secondes → 11 jours1 milliard de secondes → 31 ans »Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Accumuler de telles quantités d'argent devrait être interdit.(Ou si on compte en SMIC (~1333 € nets) :1 million = 750 SMICS1 milliard = 750 187 SMICS)EDIT: Haha ça m'aurait étonné que LHV ne fasse pas un commentaire là dessus ^^ : https://lehollandaisvolant.net/?id=20220728174104