J'étais l'heureux possesseur d'une imprimante à jet d'encre Canon TS6150 ( https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=canon-ts6150 ). Elle a très bien fonctionné jusque-là. Mais désormais elle n'imprime plus rien (enfin si... du jaune et un peu de cyan). Le nettoyage manuel des tampons de nettoyage et plusieurs cycles de nettoyage n'y ont rien fait. Je pense que c'est parce que je suis resté longtemps sans imprimer.Comme je n'ai plus trop besoin de la couleur, en ce qui me concerne les imprimantes à jet d'encre c'est ter-mi-né.Je vais investir dans une laser. Après plusieurs très bon échos sur les réseaux sociaux, je vais prendre une Brother laser compacte monochrome. Elle est compatible Mopria ( https://sebsauvage.net/links/?m0rUkA ), ce qui devrait simplifier l'installation sous Linux. L'imprimante est un peu plus chère (171€), mais elle ne mourra pas facilement (certains me disent utiliser des Brother laser depuis 10 et 14 ans) et le coût à la page sera inférieur.