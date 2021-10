C'est magnifique: Le site ViaMichelin est tellement bardé de CDN, de scripts, de traqueurs et de publicité que MÊME en désactivant *tous* mes bloqueurs de publicité et en vidant mon fichier hosts, il n'arrive plus à afficher correctement une feuille de route (les 3 cartes montrent juste la France), et encore moins à l'imprimer (carré blanc à la place de la carte).

J'ai essayé avec 2 navigateurs différents (Firefox et Vivaldi).

Le site est parvenu à se rendre lui-même obsolète. Perfect 👌