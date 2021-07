Comme vous le savez, il y a des fraudes au passe sanitaire.Il faut savoir qu'il existe 2 applications TousAntiCovid:- l'application personnelle qui sert à stocker et afficher votre passport sanitaire.- l'application qui sert aux restaurateurs et autres accueils du public à *contrôller* l'attestation.Ce sont deux applications différentes.Alors petit truc "rigolo": Si vous scanner le code de quelqu'un avec la PREMIÈRE application (la "personnelle"), le QR-Code s'ajoute à votre téléphone.En utilisant la première application, un commerçant pourrait donc stocker une copie des QR-Code de tout ses clients. Et éventuellement les revendre.Décidément, la gestion de ce passe sanitaire par le gouvernement est une totale catastrophe.(via https://mastodon.gougere.fr/@PierreCol/106621710751246523