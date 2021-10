On me demande parfois comment je gère mes flux de données quotidien. Voici en résumé comment je procède pour traiter cela dans un temps raisonnable :- J'ai FreshRSS ( https://freshrss.org ) installé sur mon serveur. J'y suis environ 150 flux RSS. Oui c'est beaucoup, mais je ne lis pas forcément tout:- Je parcours rapidement les titres (Je passe 1 à 4 secondes par titre pour le lire et le comprendre. Ça défile donc vite. Je vois rapidement quels articles ne vont pas m'intéresser).- Quand un titre est intéressant, je lis le début de l'article pour voir si le contenu pourrait m'intéresser (on a généralement le début des articles dans le flux RSS: je lis donc directement dans FreshRSS).- Si l'article est intéressant, je le lis en entier et je partage/catégorise/commente dans Shaarli.- Si je n'ai pas le temps de lire l'article, je met souvent l'étiquette "TLDR" dans Shaarli, ce qui me permet de retrouver rapidement les articles "à lire".- Si l'article est long ou complexe, je le met en plus dans Wallabag ( https://wallabag.it ) pour ensuite le mettre en epub dans ma liseuse pour le lire à tête reposée (hors du flux courant).- Si je juge que le sujet de l'article mérite d'être développé (et que cela serait trop long pour Shaarli), je fais éventuellement une page sur mon DokuWiki.Comme sources, j'ai également bien sûr les réseaux sociaux (principalement Mastodon, plus marginalement Twitter) et aussi des mails qu'on m'envoie.