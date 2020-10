Alors si on résume les évènements récents sur GitHub:- supprime des logiciels sur base de lois américaines pour défendre des intérêts privés ( https://sebsauvage.net/links/?bIwY8Q - supprime des logiciels sur demande d'un gouvernement pour empêcher l'organisation des opposants ( https://sebsauvage.net/links/?mET3ZQ - empêche les développeurs de certains pays de contribuer en bloquant leur compte ( https://sebsauvage.net/links/?jQNTEQ Qu'on ne vienne pas me dire que la technologie est neutre politiquement ! Elle est instrumentalisée pour soutenir la politique.CHOISIR GITHUB, C'EST CHOISIR D'ÊTRE SOUMIS AUX USA.(Et on notera que tous les GAFAM sont de droit américain aussi.)(Ceci étant dit, la collaboration de Microsoft - à qui appartient GitHub - avec divers gouvernements et dictatures n'est pas une surprise. lls le font depuis longtemps.)