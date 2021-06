Je me rends compte que je poste parfois des liens particulièrement techniques. S'ils parlent à certains geeks, ils sont incompréhensibles pour beaucoup, et je sais à quel point mon lectorat est diversifié. Donc à partir de maintenant, et tant que faire se peut, j'ajouterai une mention "(Contexte:...)" expliquant de manière (j'espère) simple et concise le sujet abordé.

