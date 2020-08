J'essaie Borderlands 3 (gratuit qq jours)

Il faut se définir un pseudo.

J'entre mon pseudo, "sebsauvage"

"Nom insultant, veuillez en choisir un autre".

NON MAIS TU EN VEUX DES INSULTES, CONNARD ?



Non mais en plus, trouver le mot "sauvage" offensant DANS UN JEU COMME BORDERLANDS, QUOI. Vous voyez le niveau de facepalm ?



Il se passe quoi maintenant dans Borderlands ? Tu chevauches des licornes pour distribuer des friandises aux Bisounours ?

