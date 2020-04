Oh làlà il faut que je configure mon imprimante sur le Raspberry (Ubuntu) pour imprimer un devoir.



Imprimantes > ajouter > oh ben tiens mon imprimante apparaît immédiatement dans la liste avec le bon nom et son adresse IP > clic > suivant > suivant > suivant.



Comment ça c'est tout ?

Et en plus l'impression a l'audace de fonctionner ?

#MaisLinuxCayPlusComplikayQueWindows

