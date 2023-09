Vus que dans les années à venir les moteurs de recherche vont se voir pourrir jusqu'à l'os d'articles générés par ChatGPT et qu'ils ne seront plus en mesure de faire la différence, c'est peut-être le bon moment pour revenir à l'époque de DMOZ et de son annuaire géré par des humains ?

Ça serait une solution, et probablement bénéfique.



La fondation Wikipedia a l'experience dans le contributif et la modération. Ils pourraient être un pilier de cela.