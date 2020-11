Depuis que je joue avec mes manettes, j'ai redécouvert certains jeux (comment j'ai pu jouer si longtemps à ces jeux sans manettes ???).Mais j'avoue qu'il y a un petit détail des manettes qui - bien dosé - apporte un plus aux jeux: Les vibrations. Certes ça reste sommaire, mais ça vous faire entrer un peu plus dans le jeu.- Les petits chocs quand vous tombez dans FEZ (très subtils quand c'est un petit saut, plus fort quand c'est une grande chute). Les grondements du sol dans une énorme porte en pierre s'ouvre.- Le sol qui vibre quand vous marchez à certains endroits dans HyperLight Drifter.- Les remous quand vous passez sous une cascade d'eau dans PixelJunk Shooter.- Les vibrations quand vous mitraillez comme un gros bourrin dans BroForce.C'est vraiment excellent. Ça ajoute une petite dimension à l'immersion pas du tout désagréable, et parfois ça me fait rire.En dehors de ça, comment j'utilise mes manettes ? C'est clair que pour les FPS, RTS et jeux de gestion, clavier+souris restent indétrônables (encore que le RTS "Tooth & tail" a été remarquablement bien étudié pour être joué entièrement aux manettes, et c'est vraiment une réussite).Mais j'avoue que je suis devenu un inconditionnel des manettes pour les jeux de plateformes. J'ai réussi des mouvements dans Dustforce que je n'arrivais pas à faire avant au clavier. "A short hike" est immensément plus satisfaisant aux manettes (Essayez, vraiment). Quant à Yooka-Laylee, je ne comprend même pas comment j'ai pu imaginer une seconde y jouer au clavier (si vous avez ce jeu, c'est absolument injouable sans manettes).Je ne dira jamais assez de bien de ces manettes: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=sn30proplus (non j'ai rien touché pour vous bassiner encore avec ça ^^)