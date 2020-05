J'avais oublié à quel point installer un logiciel sous Windows c'est un tel CALVAIRE (et accessoirement pourquoi une partie du monde du logiciel privateur me fait copieusement chier).J'ai besoin d'installer le client VPN Cisco sur un Windows 7 (oui je sais, mais c'est une VM spécifique j'ai pas le choix).Recherche Google. "client vpn cisco windows 7". Voilà les liens que j'ai trouvés:(1) Un article qui me propose de télécharger le client Cisco DEPUIS UN LIEN DROPBOX.Mais bien sûr.(2) Une page sur les forums Cisco, avec un monsieur qui répond: Oui bien sûr, voici le lienpour télécharger sur tools.cisco.com.Le lien nécessite un compte "Cisco.com SMARTnet™".J'en ai pas.Et merde.(3) Page de doc en ligne officielle Cisco, avec un beau lien pour télécharger.J'arrive sur la page, je choisi le bon client."Log In and Service Contract Required"Donc non.(4) Une page très courte sur Cisco.com qui me propose un lien pour télécharger le client.Lien qui fait un 404.(5) Une page de support officiel Cisco avec un lien pour télécharger les clients.Lien qui une fois cliqué affiche: "This page is temporarily unavailable."(6) Une page sur cisco.com de "Release note". Aucun lien pour télécharger.(7) Une page sur l'Université de Valence avec un lien chez eux pour télécharger.Oui mais j'ai pas envie de télécharger d'un site que je connais pas.(8) Une page sur les forums de commentcamarche qui propose d'aller télécharger un client alternatif sur https://www.shrew.net/ (9) Une page de clubic qui propose de télécharger un client VPN inconnu. Version d'essai de 30 jours. Non merci.(10) Un article qui suggère d'aller télécharger un client chez sonicwall.com.Les éditeurs de logiciels privateurs me CASSENT LES COUILLES et m'empêchent de bosser. >:-(