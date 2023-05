Grompf. 😠

J'ai un problème avec Waze.

Waze n'indique pas la source de ses cartes.

Et là voyez-vous, il y a des travaux dans mon village pour un nouveau lotissement. Avec des routes encore en travaux, mais un chemin de promenade qui désormais fait un contournement. *Très* récent. Et très particulier. C'est dans OpenStreetMap. Et nulle par ailleurs. Pas même chez IGN, ni dans leurs plans, ni dans leurs photos aériennes. Ni même dans les photos aériennes de Google.

Mais c'est dans Waze.

Alors, ils copient d'OSM ou non ?

PS: non c'est pas la collecte auto Waze, cette route n'est *pas* ouverte à la circulation.



Ou posé autrement: Est-ce qu'il y a de sales enfoirés qui vont prendre le boulot d'OpenStreetMap pour aller le re-saisir dans Waze ?

(Et je précise bien Waze, car GoogleMaps n'a pas ces données qui ressemblent beaucoup trop à celles d'OSM).



EDIT: On me fait savoir que Waze est contributif. Des gens viennent bosser gratuitement pour Google. Et Google interdit de réutiliser les données. Donc c'est peut-être quelqu'un de mon village qui est venu mettre à jour les carte Waze.