Je suis tombé par hasard sur des publicités pour voiture à la télé (je vous recommande pas):Marque A: Regardez notre magnifique SUV.Marque B : Notre SUV est à la pointe de la technologie.Marque C: thermique, hybride ou électrique, nos SUV sont fait vous.SUV, SUV, SUV... 🤮Ça y est, le monde s'est complètement beaufisé ? 😱Ou alors les gens se sentent tellement écrasés dans la vie qu'ils ressentent le besoin de dominer sur la route avec un gros vroum-vroum ??EDIT: Tiens justement on vient de me donner ce lien : https://lesjours.fr/obsessions/suv/