J'ai voulu acheter une télé (ça faisait des années que je n'en ai plus, c'est pour regarder les films plus confortablement). J'étais à côté d'un magasin Boulanger, j'en ai profité pour y aller. Et cette expérience me laisse une très mauvaise impression :



1) Avec le vendeur dans les rayons, je regarde des téléviseurs. Je lui demande la fiche technique d'une télé qui m'intéresse. La fiche qu'il me sort n'a que 6 lignes et n'a absolument rien de technique (ni résolution, ni fréquence de balayage, rien). C'est pas comme si une fiche technique c'était difficile à trouver sur internet, non ?

2) Il me dit "oui oui on l'a en stock". Je passe la commande. Il me propose un service étendu : Garantie 5 ans, échange même s'il n'y a qu'un pixel mort, prêt en cas de panne, reprise si je rachète une télé avant les 5 ans, etc... le tout pour 149€ ! Pardon ? 149€ pour une télé à 549€ ??? Non, mais alors non pas du tout.

3) Il me propose que Bouygues Telecom me contacte suite à cette commande, et me fait miroiter 250€ potentiels de la part de Bouygues. Non mais vous me prenez pour une quiche ? En plus, BOUYGUES quoi, le F.A.I. que je déteste et que j'ai décidé de boycotter à vie. C'est quoi ce partenariat parasitique pourri ?

4) Je fais mon pokerface, je refuse ces 2 "services" à la con, je règle la somme, je prend mon ticket et je vais au retrait des colis pour récupérer mon carton. Et là, malaise: Je vois arriver un carton re-scotché de tous les côtés. L'employé me dit que le vendeur va venir me voir. Je sens déjà le truc foireux.

5) Le vendeur arrive: "Ah oui alors le produit ne convenait pas à un client, il l'a renvoyé, mais si vous voulez on le déballe ensembles pour regarder que tout marche bien..."



Non mais à quel moment vous OSEZ me vendre du reconditionné au prix du neuf, et surtout SANS ME LE DIRE AVANT LA VENTE ???

Donc NON, vous allez me fournir un produit neuf comme convenu lors de la vente. Une vente est un contrat, et là vous ne respectez pas.

Je ne suis pas contre le reconditionné, mais j'aurais dû en être informé AVANT de payer, afin de faire un choix éclairé. Si j'avais accepté ce deal foireux, je serai parti avec une télé reconditionnée payée au prix du neuf. C'est carrément malhonnête.



Et en plus, Boulanger, arrêtez de prendre les gens pour des cons en affichant sur l'étiquette une grosse promo 700€ => 549€ alors que ce modèle est déjà à 549€ absolument partout.



Non c'est vrai, c'est pas bien de commander en ligne. C'est mieux de faire tourner les commerces locaux ou nationaux. Mais vous savez quoi ?

- Les magasins en ligne savent m'afficher la fiche technique complète quand je leur demande.

- Ils n'essaient pas de me tirer 149€ en plus avec un service à l'utilité douteuse.

- Ils ne me proposent pas un partenariat cancer avec un FAI douteux.

- Ils n'essaient pas de me fourguer en douce du matériel reconditionné au prix du neuf.



Vous voulez qu'on achète local et qu'on vous fasse confiance ? FAITES UN EFFORT, proposez un service de qualité (et pas un sur-service payant à 149€).



Du coup, tant pis pour vous: Je ferai mon possible pour que mes futurs achats ne se passent plus chez Boulanger.