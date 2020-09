Ok j'ai trouvé pourquoi mon petit boiter Android TV ramait à mort (genre plusieurs MINUTES pour démarrer Netflix).

J'avais installé un petit navigateur (pour dépanner), en l'occurrence Opera Mini, puisqu'il est censé être super léger en ressource.

Sauf que cette saloperie tourne en tâche de fond.

Viré et remplacé par Privacy Browser, c'est le jour et la nuit, la vitesse du boîtier maintenant.

C'est quand même triste de voir ce qu'est devenu Opera. 🤮

