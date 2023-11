Merde je crois que j'ai encore pas été gentil avec un SEO. Il faut dire qu'il essaie de caser son Fact-checker à base d'I.A., donc forcément ça me fait marrer.

Ma réponse:

« Fact-checking with an A.I. is a monstruosity, if not laughable.

A.I. have no appetence for truth. Heck, they don't even understand the notion of "Truth". They're just LLMs, expensive parrots. »