Quand je clic sur les pages de mon DokuWiki, je me rend compte à quel point le web peut être RAPIDE. C'est dingue. Toutes les pages se chargent entre 0,2 et 0,5 secondes.

Du point de vue *perception*, on a l'impression que c'est instantané. Même sans le moindre pré-fetch/pre-load.



Et malgré nos machines ultra-puissantes et des connexions fibrées, le web reste globalement de la merde parce qu'on charge la mule pour des conneries. 😑