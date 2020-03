La doc de l'application de ma banque sur ce qu'il faut faire quand on change de téléphone: "Installez juste l'application sur le nouveau téléphone. Rien d'autre à faire !"



Moi: change de téléphone, installe l'application.



L'application: Bien, maintenant pour activer l'application, merci de faire cette manip sur l'ancien téléphone.



Moi: MAIS PUTAIN !!! 😡



Je ne peux plus accéder à mes comptes, je ne peux plus virer d'argent.

Je vais leur démonter la tête.



- je ne peux plus accéder à mes comptes, ni sur téléphone ni par le web.

- je ne peux plus accéder à mes relevés.

- je ne peux plus accéder à la messagerie de la banque.

- je ne peux plus faire de virements (alors que des créanciers attendent de l'argent de ma part)

- je ne peux plus payer quoi que ce soit en ligne non plus.



Sécurité de mes couilles, avec leur mot de passe de 6 chiffres au lieu d'un mot de passe alphabétique de 30 caractères.

