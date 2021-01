Pour les abonnés Free Mobile, juste histoire que vous n'alliez pas au devant de déceptions: Avant d'acheter un nouveau téléphone, vérifiez que le modèle que vous avez choisi supporte la bande de fréquence B28. (Il y a un site pour ça: https://www.kimovil.com/fr/frequency-checker Explications: C'est une bande de fréquence (700 MHz) massivement utilisée par Free Mobile (c'est une fréquence qui traverse mieux les murs que les autres). Or cette bande de fréquence n'étant pas utilisée dans beaucoup de pays, beaucoup de téléphones ne la supportent pas. Si vous prenez un de ces téléphones sans support de la B28, vous aurez *énormément* de problèmes d'envoi/réception de SMS et appels.(Par exemple concernant mon téléphone (Xiaomi Mi A3), il existe en 2 versions: La version "Inde/Chine" qui ne supporte pas la B28. Et la version "international" qui supporte la B28.)Je pense que ce détail est à la source de nombreuses frustrations et de commentaire du genre « Free Mobile ça marche pas ! » ou « Ce smartphone marche pas bien ».