Honnêtement, depuis que Firefox isole les cookies tiers, je ne m'emmerde plus à checher la minuscule case "Refuser les cookies" sur les sites web.J'accepte tout. De toute façon, un cookie tier posé ne pourra pas servir à me traquer de site en site (merci Firefox !).Pour activer ce paramètre dans Firefox : Paramètres > Vie privée et sécurité > mode Stricte.Il me semble que c'est le seul navigateur à proposer cela. Merci Firefox !PS: Du coup l'extension "I don't care about cookies" peut remplacer "Consent-O-Matic" : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/i-dont-care-about-cookies/