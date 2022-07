Pinaise ça fait du bien d'être traité en adulte responsable par son employeur, surtout quand la souplesse ça va dans les deux sens, hein.

Il est rarissime que je sois sollicité en dehors des heures de travail. Samedi j'ai eu un appel à l'aide de 2 collègues, j'ai pris 30 minutes pour aider (payé au tarif heures sup, bien sûr)

Aujourd'hui je dois quitter le boulot 1 heure plus tôt pour raisons perso. Mon chef: "ok pas de problème." (il sait que je rattraperai l'heure)

👍 👍 👍