/moi: « Oh j'essaierais bien OpenXRay »/moi: cherche le site web du projet.Le site web officiel du projet: https://discord.gg/ ... « Gneu gneu gneu il faut vous créer un compte et nous vendre votre âme pour juste afficher la page. »/moi: OpenXRay 🚮(mais PURIN DE BORDEL DE MERDE, VOUS DÉVELOPPEZ UN MOTEUR DE JEU 3D ET VOUS ÊTES PAS FOUTU DE FAIRE UNE PAUVRE PAGE HTML. SÉRIEUSEMENT ???)