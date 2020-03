Je veux dire: Pourquoi ce genre de page ça n'existe pas déjà ?Ouvrir une simple page web qui vous permet de partager en temps réel votre position GPS avec vos amis (simplement en partageant l'URL) (De nos jours les navigateurs mobiles sont parfaitement capables de fournir la position GPS aux pages web.)La gendarmerie le fait, d'ailleurs.Ça ferait:1) Vous ouvrez une page web. Elle vous génère une URL unique.2) Vous autorisez le site à accéder à votre position GPS.3) Vous partagez cette URL avec vos amis pour qu'ils puissent suivre votre déplacement en temps réel.Zéro besoin d'une application, ni se s'inscrire sur le site: Il suffit d'ouvrir une foutue page web. Pourquoi ça n'existe pas déjà ?(PS: ZoomZoomZen.com est une mauvaise réponse: ça marche pas, et ça utilise GoogleMaps).J'imagine qu'avec LeafLet.js et un peu de php côté serveur, ça devrait se développer sans trop de difficulté (Non j'ai pas le temps)Exemple LeafLet: Affichage de la position courante: https://leafletjs.com/examples/mobile/example.html (source: https://leafletjs.com/examples/mobile/ Sentez-vous libre de repiquer l'idée, hein !