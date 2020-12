J'ai trouvé une solution assez simple pour sauvegarder le téléphone de quelqu'un sans passer par les GAFAM.- Un PC sous Linux (Le PC de la maison) sur lequel tourne un serveur ssh (sudo apt install openssh-server et c'est tout !)- Sur le téléphone Android, 2 logiciels: SuperBackup et FolderSync.Principe:- Tous les jours, SuperBackup effectue une sauvegarde des contacts+sms+logs d'appel+agenda sous forme de fichiers.- FolderSync envoie tous les fichiers du téléphone (mémoire interne+sd) vers le PC par ssh, mais uniquement s'il détecte qu'il est sur le Wifi de la maison.Cela ne sauvegarde pas le contenu de certaines applications (WhatsApp, Signal...), mais ce n'est pas très grave. On a quand même tous le reste (contacts, sms, photos, fichiers...).L'avantage de cette solution, c'est quelle est relativement rapide, sécurisée et ne nécessite pas d'intervention manuelle :- Une fois que c'est en place, on peut l'oublier. Les backups se font automatiquement.- Je n'ai pas de maintenance à faire (tant qu'il reste de la place sur le PC)- La personne n'a pas besoin de s'en occuper non plus, c'est entièrement automatique.- Le serveur ssh du PC est protégé par mot de passe, et pas accessible depuis internet.- Le téléphone n'essaie d'envoyer les fichiers au PC que s'il est sur un wifi de confiance (celui de la maison) (c'est une option dans FolderSync).- C'est assez rapide car ça passe par le Wifi local.- FolderSync n'envoie que les fichiers nouveaux/modifiés.- Rien de stocké chez les GAFAM.À noter que SuperBackup et FolderSync existent en version payante, mais la version gratuite devrait faire le boulot.Faites juste attention à exclure ces deux logiciels de l'économie d'énergie de votre Android (certains constructeurs ont tendance à tuer sans préavis les applications qui tournent en tâche de fond).(Et oui malheureusement ces deux applications ont des pisteurs publicitaires: pensez à installer DNSFilter: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dnsfilter