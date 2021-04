Et on repart en confinement. Rappel des outils en ligne, gratuitement accessibles pour tout le monde et respectueux de votre vie privée: https://entraide.chatons.org/fr/ Des instances pour la visio en ligne, sans inscription nécessaire: https://framatalk.org/accueil/fr/info/ et le reste des outils: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=services_web Et Zaclys propose gratuitement ses services pour les enseignants et structures éducatives : https://v3.zaclys.com/zaclys-offre-lor-aux-ecoles-primaires-et-plus/ et aussi https://apps.education.fr/