Sur ordinateur, j'utilise uniquement Firefox. Sur mobile : Vivaldi.

Pourquoi pas Firefox mobile ? Jusqu'à présent :

- il était *beaucoup* plus lent que Vivaldi.

- pas de mode "page sombre" (sauf avec l'extension DarkReader qui étaient très lente sur certaines pages), donc ça explosait les yeux.

- pas de bloqueur de publicité natif (oui Vivaldi a un bloqueur natif).

- La fonction "se connecter" dans certaines applications passe par Chrome (ou dérivés) et ne marchait pas avec Firefox.



Mais Firefox a - depuis - reçu pas mal de mises à jour, et surtout maintenant plus de 490 extensions navigateur sont (enfin !) disponibles, ce qui va surement rendre la navigation bien plus vivable. De plus, les extensions ont l'air de tourner bien mieux qu'avant.

Je re-tente donc.