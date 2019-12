Dans le Web:



ON

NE

FAIT

JAMAIS

DE

POPUPS

MODALES.



Jamais.



Surtout pas sur une landing page. C'est juste insupportable.

C'est comme entrer dans un magasin et là PAF la vendeuse vous colle en PLEINE TRONCHE leur dépliant, bien plaqué sur votre visage.

Je vois ça sur un site: je ferme l'onglet et je dégage le site de mes flux RSS.

