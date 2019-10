... a commencé à bloquer tout ce qui permet d'accéder à YouTube sans passer par l'application ou le site web YouTube.

On rapporte:

- Plusieurs instances Invidio.us bloquées ou inopérantes

- des utilisateurs qui ont vu leur compte Google bloqué suite à l'utilisation de NewsPipe (l'application Android libre pour regarder YouTube). (Cette info reste encore à confirmer à plus grande échelle)



Google est en train de resserrer les boulons afin de s'assurer qu'elle peut continuer à vous traquer sur le net, sinon ça va entamer ses bénéfices. (Si vous regardez les vidéos YouTube sans passer par YouTube, Google ne peut pas bien vous traquer).

PeerTube est plus important que jamais.



PS: Ce comportant est récurrent chez les GAFAM. Il y a quelques mois, Twitter avait commencé à bloquer des tonnes d'applications tierces.

