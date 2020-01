À propos de cette histoire d'appareil de chez Cellebrite capable de pirater et aspirer toutes les données d'un téléphone ( https://sebsauvage.net/links/?Yul2Rw ) même verrouillé, vous savez ce que je pense ?Que ce genre de chose ne doit être possible qu'en exploitant des failles de sécurité.Et pourquoi les smartphones sont bourrés de failles de sécurité ? Parce que les fabricants de téléphones ne répercutent pas sur leurs appareils les failles corrigées dans Android par Google.De quand date la dernière mise à jour de sécurité d'Android que vous avez reçu sur votre téléphone ? Probablement de plus d'un an. En étant chanceux.Voilà sans aucun doute la source du problème.D'où mon intérêt grandissant pour Android One: En ayant des mises à jour tous les mois, j'ose espérer qu'un nombre respectable de failles de sécurité seront corrigées, rendant moins facile le piratage de ces téléphones.