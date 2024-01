J'ai trouvé un truc simple et efficace pour afficher une fenêtre de mon choix sur un smartphone ou une tablette Android (par exemple une fenêtre sur laquelle je veux garder un oeil):- lancer un nouveau salon sur https://framatalk.org et partager la fenêtre.- ouvrir cette URL (via QR-Code) sur mon smartphone (de préférence avec l'appli Jitsi : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet Et voilà : Je peux voir cette fenêtre sur mon smartphone.(PS: Je connais Deskreen, mais j'ai arrêté à cause de bugs. Là ça marche nickel.)