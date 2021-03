Ah oui, c'est vrai: Le répertoire ~/.cache sous Linux peut accumuler des données inutiles. Et par défaut, à ma connaissance, aucune distribution n'a prévu le vidage automatique de ce dossier. Voici donc quelques commandes:



🔷 Voir la place occupée par le cache:

du -h --summarize ~/.cache



🔷 Simuler un effacement des fichiers vieux de plus d'un an:

find ~/.cache -depth -type f -mtime +365



🔷 Effacer ces fichiers vieux de plus d'un an:

find ~/.cache -type f -mtime +365 -delete

