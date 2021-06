Au boulot, on nous impose Outlook Web.J'ai voulu juste avoir la copie d'un mail sous forme de fichier .eml pour le joindre aux fichiers d'un projet. Et bien non un truc aussi simple que ça Outlook web n'en est pas capable.Par contre je peux:- traduire le mail.- répondre à tous par un message instantanné.- partager le mail dans Teams.- afficher le mail dans le « lecteur immersif »- "liker" le mail.TROP BIEN ! https://sebsauvage.net/galerie/photos/faces/happy-smile.jpg ( Ah non je ne peux pas non plus voir le mail brut en entier avec ses entêtes, parce que c'est sans doute un truc inutile de vilain pirate, hein. ಠ_ಠ )Je suppose que je vais rebrancher mon fidèle Thunderbird sur ma boite Outlook histoire de pouvoir travailler correctement.EDIT: AAAAHHHH MY GOD JE N'AVAIS JAMAIS ESSAYÉ LA FONCTION "LECTEUR IMMERSIF". C'est le facepalm total: Ça t'affiche le mail plein écran sur fond blanc, police taille 42, espacement des lignes 400%, et il y a une synthèse vocale et les mots sont mis en surbrillance façon Karaoke. Je suppose que c'est pour avoir une meilleure «expérience utilisateur» du mail.Pitié Microsoft c'est un foutu mail. Pas une chanson de Beyoncé 🤦‍♂️EDIT: On m'a donné une solution pour exporter un mail en eml. C'est un peu tordu, mais ça marche:- créer un nouveau mail.- faire un drag'n'drop du mail à exporter depuis la liste des mails vers la fenêtre de ce nouveau mail.- le mail apparaît comme un attachement.- clic-droit > Télécharger- vous pouvez ensuite abandonner ce nouveau mail.\o/